Zeeuwse ondernemers krijgen hulp bij zoeken naar financiële steun

Rabobank roept Zeeuwen op mee te praten over een toekomst­plan voor Nederland: ‘We kunnen kleine ideeën groot maken’

1 februari MIDDELBURG - Met duizend mensen tegelijkertijd overleggen over een toekomstplan voor Nederland. Kan dat in coronatijd? De Rabobank denkt van wel. In veertien regionale sessies worden ideeën ingezameld. Die voor Zeeland vindt volgende week dinsdag plaats. ,,We willen ophalen wat er leeft bij jou en in je omgeving", zegt directeur Jules van Leijden van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.