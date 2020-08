Zeeuwse ondernemers kijken minst negatief naar toekomst

Het landelijke gemiddelde stond in het derde kwartaal van 2019 op plus 10,6 procent. Dat was in het tweede kwartaal van dit jaar gezakt naar min 37,2. Inmiddels is het gestegen naar min 19,3. In Zeeland lag was het een jaar geleden plus 6,3. Op het dieptepunt zat Zeeland op min 33,1 en nu is het opgekrabbeld naar dus min 13,1 procent.