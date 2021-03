Zeeuwse ondernemers hopen op een paasweekend mét terrassen: ‘We hebben eindelijk weer wat vooruitzicht’

VERKIEZINGEN 2021 Joost Eerdmans (JA21): ‘Een nieuwe stad met 100.000 inwoners in Zeeland? Wie weet’

8 maart ROTTERDAM - Om het tekort aan woningen in Nederland weg te nemen, wil JA21 een nieuwe stad bouwen met meer dan 100.000 inwoners. Zou dat in Zeeland kunnen? ,,Het is niet het eerste waar wij aan dachten, maar het is in ieder geval een provincie met veel ruimte", zegt lijsttrekker Joost Eerdmans. ,,In die zin is het niet zo gek."