Zeeuwse of internationale schakel: binnen vier jaar duidelijkheid over toekomst Zeelandbrug

De provincie Zeeland buigt zich met het ministerie en andere betrokken partijen over de toekomstige hoofdwegennet in Zuidwest-Nederland en over de vraag wat nodig is om die wegen, bruggen en tunnels in stand te houden en/of uit te breiden. Het antwoord zal bepalen wie verantwoordelijk is voor de vervanging van de Zeelandbrug, die binnen vijftien jaar onvermijdelijk is. De technische levensduur van de brug loopt in 2035 af.