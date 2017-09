'Zeeuwse oesters zijn dit jaar vlezig en smaken heerlijk'

Het is bommetje vol op de Denick II als de rondvaartboot klokslag half drie uit Yerseke vertrekt. Aan boord een bont gezelschap; van tientallen vissers, handelaren, financiers, bestuurders en, niet te vergeten, journalisten uit binnen- en buitenland. Want de jaarlijkse opening van het oesterseizoen moet de creuse – de belangrijkste Zeeuwse oester – op de (internationale) kaart zetten. Er heerst een opgewonden stemming. Niemand twijfelt er aan dat de Zeeuwse oesters ook dit jaar weer een delicatesse zullen zijn. Maar ja, het blijft natuur. Zijn ze dit jaar een beetje vlezig of slurp je meer een hap zeewater naar binnen? Over een half uur – als de eerste sleep aan boord wordt gehesen - weten we het. Aan het decor ligt het in elk geval niet; er staat weinig wind, de Oosterschelde kabbelt voort en de zon maakt het feest compleet.

Maar voordat iedereen de allereerste oesters op kunnen slurpen, kijkt de kersverse voorzitter Kees van Beveren van de Nederlandse Oestervereniging eerst iedereen in de ogen. Want de Zeeuwse oester heeft het niet makkelijk. Door het herpesvirus en de oesterboorder (een slak die gaatjes in de schaaldieren boort) is de aanvoer de laatste jaren flink gedaald. ,,Onze kwekers zouden onze kwekers niet zijn als ze toch proberen die problemen te overwinnen. Dat gaan we ook doen’’, kondigt Van Beveren strijdvaardig aan. Applaus klinkt. ,,Niet alleen door de slakken te bestrijden met behulp van nieuwe technieken. Maar ook door oesters in mandjes, kooien of op rekken te kweken.’’

Dat is positief, sluit gedeputeerde Jo-Annes de Bat aan. Hij houdt het kort, want ‘het is weer om naar buiten te gaan’. ,,Het licht positieve gevoel moeten we vasthouden en degenen die voorop lopen moeten we ondersteunen.’’

Op het dek is natuurlijk wel iets te merken van alle zorgen, maar men laat dit feestje er echt niet door bederven. Zeker niet omdat het schip de C'est La Vie aan stuurboord langszij komt en de eerste sleep oesters aan boord van de Denick II hijst. Al snel slaat de een na de ander het glibberige zeebeestje achterover.

Iedereen is het erover eens: de oesters smaken dit jaar weer heerlijk. ,,Beter dan vorig jaar’’, hoor je natuurlijk al snel. Maar ja, is dit gezelschap objectief? Wat denkt PZC culinair-columnist Margot Verhaagen ervan? ,,De oesters zijn dit jaar vlezig, meer dan vorig jaar’’, is haar eerste indruk. ,,En ze smaken inderdaad heerlijk.’’

Ok dan, en wat vindt Kees van Liere van restaurant De Oesterij in Yerseke? ,,Vorig jaar waren ze echt beduidend minder. Kijk maar. Ze hebben een mooie romige kleur en zijn wat vlezig. Echt prima, zeker voor het begin van het seizoen.’’

Recordbedrag