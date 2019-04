Zeeuwse oesters op omstreden Koningsdagborrel

update 15.20 uur Grote brand bij zorgcen­trum Borrendam­me in Zierikzee

15:31 ZIERIKZEE - Bij zorgcentrum Borrendamme in Zierikzee is donderdagmiddag brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio gaat het om een grote brand. De brand is ontstaan in een appartement op de bovenste verdieping.