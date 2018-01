Zeeuwse Nurses on Tour zijn uitgetoerd

Nurses on Tour is een initiatief van Leroy de Priester (31), zijn echtgenote Joyce van Dullemen (31) en Lisette Pleijte (29). Ze waren nog piepjong toen ze zich in 2007 gingen inzetten om in afgelegen dorpen in het noorden van Ghana gezondheidsvoorlichting te geven over malaria, geïmpregneerde muskietennetten uit te delen en de bevolking van algemeen gezondheidsadvies te voorzien. ,,Onze doelen zijn nu behaald", zegt secretaris Pleijte, samen met voorzitter De Priester werkzaam op de intensive care van het ADRZ. ,,Ons doel was niet het stoppen van malaria in Ghana, maar wel de bevolking voorlichten en ter plaatse een goed team krijgen wat ons werk voortzet." Nurses on Tour deelde in tien jaar tijd zo'n 13.000 muskietennetten uit. Drie Ghanezen gaan daar nu mee verder. Ook is het voor Nederlanders nog steeds mogelijk stage te lopen bij Nurses on Tour in Ghana.