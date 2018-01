Zeeuwse natuurprojecten in de prijzen

In dit laatste project werken boeren en verschillende natuurorganisaties samen. De hoogstambrigade ijvert voor het behoud van hoogstamfruitbomen in het Zeeuwse cultuurlandschap.

De Gouden Mispel is een waarderingsprijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan drie personen of organisaties die zich inzetten voor bescherming of ontwikkeling van het Nederlandse cultuurlandschap.