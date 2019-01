Zeeuwse musea trokken in 2018 een recordaantal bezoekers

Zeeland moet zich beter verkopen als provincie waar het goed werken en wonen is

17:12 TERNEUZEN - Zeeland moet beter laten zien hoe goed het wonen en werken is in de provincie. Op die manier kan Zeeland nieuwe arbeidskrachten aantrekken. Dat zei Neldes Hovestad, de Zeeuwse voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW dinsdag in Terneuzen in zijn nieuwsjaarstoespraak.