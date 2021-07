Zeeuwse motoragent zwaargewond na aanrijding in België

column maikel harte Leg die walvis de volgende keer op het Stadhuis­plein

7:00 Er is het afgelopen jaar nog al wat te doen geweest over het letterkunstwerk op het stadhuisplein van Terneuzen. Daar staat nu een beeltenis van de letters TER met twee neuzen. Je had fanatieke voor- en tegenstanders, maar wat daar ook van zij: ondertussen gaan er best wel wat mensen mee op de foto en dat was precies de bedoeling volgens mij.