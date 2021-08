Zeeuwse motoragent ontwaakt uit coma, 4 weken na zware crash met Porsche

Zeeuwse- en andere - klei op ‘klimwand’ Tweede Kamer kost 200.000 euro

25 augustus DEN HAAG - Ze trekken onmiddellijk de aandacht in de tijdelijke Tweede Kamer: de kluiten klei aan de muur. Het werk kost 200.000 euro. Het is een imposant kunstwerk van de uit Zeeland afkomstige Jos de Putter. ,,Het enige wat ik hiermee wil zeggen is: hier is de aarde.”