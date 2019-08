Zeeuwse mosseldag in Hong Kong, zelfs het weer lijkt op Yerseke

Interview Kees Traas is de drijvende kracht achter het Bevrij­dings­mu­se­um in Nieuwdorp: ‘Dit museum is straks van ons allemaal’

17 augustus NIEUWDORP - Zo’n dertig jaar geleden begon Kees Traas met zijn oorlogsmuseum in een schuur in Nieuwdorp. Eind oktober van dit jaar wordt het tot een spectaculair themapark uitgebreide Bevrijdingsmuseum Zeeland in gebruik genomen. Kees Traas: ,,Dit is mijn levenswerk.”