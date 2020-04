Zeeuwse milieustraten zijn op 4 mei gesloten

streektaal Zômae een dag in april

8:00 De 21ste april is de onderdentwaalfde dag van het jaer. Normaal is het de onderdenelfde dag, mae omdat het van de jaere een schrikkeljaer is, è me dus een dag meêr ehad. Het is nie a ‘k elken dag de daegen telle, mae ik kwam op de site van 21 april en daè bin aollerlei gegevens verzaemeld van belangrieke feiten uut de geschiedenis.