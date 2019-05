Zeeuwse milieudienst te klein voor alle toekomstige taken

‘Albinohert’ gespot in Oranjezon bij Vrouwenpol­der: ‘Dit is erg bijzonder’

19:10 VROUWENPOLDER - Joop Scheijbeler is vaak in de natuur te vinden met zijn camera, maar een wit damhert? Nee, dat had hij nog niet eerder gespot. Niet zo vreemd, want het dier is een zeldzaamheid in Nederland. Het damhert scharrelt rond in natuurgebied Oranjezon tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle. Waarschijnlijk is het het enige witte damhert van Zeeland.