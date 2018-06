Zeeuwse middelbare scholen verliezen één op de vijf leerlingen

De hardste klappen vallen in Zeeuws-Vlaanderen: daar daalt het aantal leerlingen met 25,5 procent. In de Oosterschelderegio is dat 18,8 procent, op Walcheren 13,6 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Onderwijs.

'Stop met concurreren'

Onderwijsminister Arie Slob waarschuwt de scholen: stop met concurreren, begin met samenwerken. Gebeurt dat niet, dan zijn de leerlingen de dupe. ,,Als schoolbesturen onvoldoende bereid of in staat zijn om (gezamenlijk) in te spelen op teruglopende leerlingen- en studentenaantallen, dan kan dit leiden tot verschraling van het aanbod, sluiting van afdelingen, locaties of scholen en in extreme gevallen zelfs tot faillissementen”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.