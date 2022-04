Zeeuwse Michiel vond de liefde niet in Boer zoekt Vrouw: ‘Heb ik te snel gezegd dat ik Janine leuk vond?’

Michiel uit Domburg zegt dit in een video op de website van het razend populaire televisieprogramma. Daarin vertelt hij ook dat hij de slechte boodschap al zag aankomen toen hij met de twee andere mannen op de bank zat, nét voor het keuzemoment. ,,De manier waarop Janine naar me keek, het leek alsof ze al 'sorry’ wilde zeggen.’’ Het gevoel van de Zeeuwse deelnemer was juist. In de aflevering van afgelopen zondag werd hij door de Limburgse schapenboerin naar huis gestuurd, terwijl Sander en Christiaan mochten blijven. De teleurstelling viel van zijn gezicht af te lezen.

Ze vond me te lief

Op de Boer zoekt Vrouw-website zegt hij dat het nog wel even balen zal blijven. ,,Ik had wel het idee dat er misschien een relatie zou kunnen komen’', vertelt hij. ,,Al kun je dat natuurlijk niet echt weten, omdat we elkaar nog zo kort hebt gezien. Maar ze is zeker een dame waar ik mezelf wel mee samen zou zien.’’ Tijdens de uitzendingen op televisie was te zien dat de inwoner van Domburg duidelijk kenbaar maakte de Limburgse boerin erg leuk te vinden. Veel kijkers reageerden op Twitter verbaasd op zijn exit. ,,Ze vond me te lief’’, zegt Michiel. ,,Maar waarom dan te lief? Misschien heb ik te snel gezegd dat ik haar leuk vond.’’

Waarom zo verlegen?

In de video zegt de Zeeuw veel te hebben geleerd. ,,De eerste twee dagen op de boerderij was ik superverlegen’’, geeft hij aan. ,,Maar ik heb geleerd dat dat niet nodig is als je bij een dame bent die geïnteresseerd is in jou. Waarom dan zo verlegen? Daten zal nu heus niet meteen veel gemakkelijker gaan. Maar ik ben wel zelfverzekerder.’’ Michiel zegt overigens ook eerlijk dat hij twijfelt of hij echt alles had kunnen achterlaten voor een nieuw leven in Zuid-Limburg.

Een andere Zeeuwse deelnemer maakt nog wel kans om in Boer zoekt Vrouw de liefde te vinden. Annette is één van de twee overgebleven logés bij de Brabantse paardenfokker Hans.