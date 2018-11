Zeeuwse metaalwerkers leggen werk twee dagen neer

Update Verdachte collectant in Oostkapel­le aangehou­den

18 november OOSTKAPELLE - De politie is zaterdagavond in actie gekomen na meerdere meldingen van een verdachte collectant in Oostkapelle. Een 23-jarige man uit Capelle aan den IJssel liep door het dorp om geld op te halen voor ernstig zieke kinderen, maar de mensen van Oostkapelle vertrouwden hem niet. De man is aangehouden en blijft vastzitten tot het lopende onderzoek is voltooid.