Zeeuwse metaalwerkers leggen werk twee dagen neer

De weerspreu­ken voorspel­len: er komt een zachte, stormachti­ge winter aan

12:13 VLISSINGEN - We kennen er allemaal wel een paar, van die spreuken die het weer van de komende tijd voorspellen. Onzin? Soms wel, maar niet altijd, ontdekte weerbureau Weeronline. En dus kunnen we op basis van de spreuken voorzichtig constateren dat we een zachte, maar onstuimige winter tegemoet gaan.