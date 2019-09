Zeeuwse metaalarbeiders leggen woensdag het werk neer voor een betere cao

Verdachte Oostkapel­le vandaag voor de rechter. Een spannende dag voor bewoners van Parc Zonnehove

6:58 MIDDELBURG - Een uiterst spannende dag is het vandaag voor de bewoners van appartementencomplex Parc Zonnehove in Oostkapelle. Want de buurman die in mei is opgepakt in verband met de vondst van een dode vrouw staat vandaag voor de rechter. Die bepaalt of er genoeg bewijs is om de verdachte langer vast te houden. Hoewel de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld, komen mogelijk meer details naar buiten. Dé grote vraag: wat is er toen toch gebeurd?