Zeeuwse metaal- en techniekarbeiders staken donderdag in Middelburg voor een betere cao

MIDDELBURG - Rond de 60 werknemers van Zeeuwse bedrijven in de metaal en techniek staken donderdag voor een betere cao. Vanwege corona rijden ze door een staakstraat waar ze zich digitaal kunnen registreren.

FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie houden donderdag opnieuw een 24 uurs staking in Zeeland. In Middelburg verzamelen de stakers zich vanaf 9.00 uur op het parkeerterrein van voetbalclub FC Dauwendaele aan de Kruitmolenlaan. Ze zijn werkzaam bij tal van metaal- en techniekbedrijven in de provincie, zoals Equans, Croon Wolter & Dros, Spie, TMS, De Feyter, Cegelec, Hoornaerts Machinefabriek, Alamo Group Middelburg en Euro-Mit Staal.

Quote Een loonsverho­ging van 1,4 procent is belache­lijk gezien de prijsstij­gin­gen Jan Meeder, Regiobestuurder FNV Metaal Werkgevers en werknemersorganisaties onderhandelen al maanden over een cao-akkoord. Tot nu toe zonder resultaat. Er waren eerder al enkele stakingen, onder meer in Terneuzen.

Het geduld raakt op, zegt Jan Meeder, regiobestuurder van FNV Metaal: ,,Er is nog steeds geen zicht op een akkoord. Werkgevers komen niet met een verbeterd voorstel. Hun voorstel is een loonsverhoging van 1,4 procent. Dat is belachelijk weinig gezien de prijsstijgingen.”

Jongeren

De bonden eisen een loonsverhoging van 5 procent. Daarnaast vragen ze een eerlijke beloning voor jongeren, vrouwen en uitzendkrachten, als ook betere regelingen voor flexkrachten en oudere werknemers. De cao Metaal en Techniek is met bijna 320.000 werknemers in de sector en bijna 28.000 werkgevers de grootste cao in de marktsector. De cao bestrijkt technische installatiebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. De huidige cao liep 1 oktober 2021 af.