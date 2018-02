Zeeuwse meisjes stelen de show in Holland Heineken House in Zuid-Korea

Zierikzeeënaar moet cel in voor bedreigen medewerkers Zeelandia

17:08 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren de 58-jarige J. de B. uit Zierikzee veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook komt hij onder toezicht van de reclassering te staan, moet hij zich laten behandelen en is hem een contact- en locatieverbod opgelegd. Het vonnis was conform de eis.