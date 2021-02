Zeeuwse meiden die rijden: ‘Laat mij lekker bezig, ik kan mijn werk zelf!’

Twee jaar cel geëist voor vier inbraken: ‘Jullie komen hier als gast en weten je niet te gedragen’

4 februari MIDDELBURG - Voor de twee mannen uit Middelburg, de 25-jarige M. T. en B. N. (28), maakte officier van justitie donderdag een simpel sommetje: ,,Eén inbraak is zes maanden, dus ik eis tegen jullie zes, plus zes, plus zes, plus zes is 24 maanden cel.”