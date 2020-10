Zeeuwse makers van mondkapjes hebben het razend druk. ‘Mensen willen zich onderscheiden’

Doorklikba­re oorlogsin­for­ma­tie: oorlogsbronnen.nl is ‘klaar voor de digitale generatie’

7:00 VLISSINGEN - Zowat alle historische bronnen die maar te vinden zijn over - pakweg - de Slag om de Schelde of de inundatie van Walcheren bij elkaar. Mét allerlei mogelijkheden om door te klikken naar verwante informatie. De nieuwe manier waarop de site oorlogsbronnen.nl zich presenteert, is best bijzonder.