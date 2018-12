Zeeuwse LHBTI-website WeZijnErWel is een blijvertje

Het aantal mensen dat homo is (mannen die op mannen vallen) wordt geschat op 4,4 procent (bron: lbht-monitor 2016, Cultureel Planbureau). Voor lesbiennes is dat aantal 2,4 procent. Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt in totaal 10 procent van de mannen (1 op de 10) en 16 procent van de vrouwen (1 à 2 vrouwen op de 10) zich aangetrokken te voelen tot zowel mannen als vrouwen. In elk klaslokaal zouden dan toch wel een paar leerlingen moeten zitten die niet in de categorie hetero vallen. Toch dacht Niels van Kleef dat hij de enige in zijn klas was. Niels: ,,Ik heb in Middelburg op de middelbare school gezeten en voelde me daar heel eenzaam. Uitkomen voor je seksuele identiteit, uit de kast komen, is zwaar als je denkt dat jij de enige bent die ‘anders’ is. De website is bedoeld om Zeeuwse jongeren die ook door dat proces gaan, te laten zien: zoals jij, zijn er meer.”