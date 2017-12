Zeeuwse leraren willen weer staken

Basisscholen hebben ouders per brief laten weten dat ze er rekening mee moeten houden dat er geen lessen plaatsvinden op 12 december. De leraren strijden voor een hoger salaris en een lagere werkdruk.

De actiebereidheid onder de leraren is groot, zegt Pim van Kampen, bestuurder van scholenkoepel Nobego. Hij schat in dat driekwart van de scholen van Nobego en de Alpha Scholengroep (openbare en christelijke scholen op de Bevelanden) de deuren sluiten vanwege de staking.

Niet genoeg

De Archipel-basisscholen op Walcheren gaan allemaal dicht, zegt bestuurder Cees Corstanje. De scholengroep heeft ouders alvast per brief ingeseind. Het geld dat het kabinet beschikbaar gesteld heeft voor het basisonderwijs, is lang niet genoeg, vindt Corstanje. ,,We voelen ons met een kluitje in het riet gestuurd.”

Op de meeste Zeeuws-Vlaamse basisscholen zijn geen lessen, want ook bij scholenkoepels Perspecto en ProBaz is de actiebereidheid groot. ,,We hebben ouders geïnformeerd: alles staat in de startblokken voor een staking", zegt ProBaz-bestuurder Levien Hamelink. ,,De leerkrachten hebben zo lang alles geslikt, en altijd maar doorgewerkt. Er is een verzadigingspunt bereikt.”

Quote Met een staking dupeer je vooral leerlingen en ouders. Daarom kijken we naar een alternatieve invulling. Clemens Pronk, bestuurder van de zes Radar-scholen op Schouwen-Duiveland

Vier van de zes Radar-scholen op Schouwen-Duiveland blijven waarschijnlijk open, verwacht bestuurder Clemens Pronk. ,,Natuurlijk staan we voor de volle honderd procent achter de standpunten van de stakingsactie, maar we willen op de goede manier druk uitoefenen richting de politiek. Met een staking dupeer je vooral leerlingen en ouders. Daarom kijken we naar een alternatieve invulling: sommige scholen richten zich op de stakingsdag alleen op hun kerntaak, en laten de rest liggen. Dus geen vergaderingen en geen administratie.”

Ultimatum

Het is nog niet helemaal zeker of de stakingsdag doorgaat. Het basisonderwijs heeft minister Arie Slob een ultimatum gesteld: hij krijgt tot 5 december de tijd om 1,4 miljard euro vrij te spelen voor hogere salarissen en minder werkdruk. Gebeurt dat niet, dan roepen de vakbonden een landelijke staking uit.

De kans op een staking is groot, want Slob liet leraren woensdag in Amsterdam nog weten dat er geen extra geld komt. ,,Ik had niet anders verwacht", zegt Van Kampen. Hij hoopt dat de 500 miljoen voor minder werkdruk, die pas in 2021 beschikbaar komt, naar voren gehaald kan worden. ,,De ChristenUnie, de partij van Slob, heeft daarover afgelopen weekend nog een motie aangenomen tijdens hun congres."