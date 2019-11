Zeeuwse leraren in actie op landelijke stakingsdag: De maat is vol

Toename cruisesche­pen zorgt voor meer risico op het water

18:18 MIDDELBURG - Risico’s op ongelukken op het water nemen toe doordat het de komende jaren steeds drukker wordt. Het groeiend aantal cruisevaartschepen is daarbij een factor. Als de nieuwe zeesluis in Terneuzen klaar is en de Seine-Scheldeverbinding in gebruik is genomen zullen er ook meer zee- en binnenvaartschepen over de Zeeuwse wateren varen.