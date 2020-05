Zeeuwse lente verplettert zonnerecords

update 13.19 uurVLISSINGEN - Nooit eerder scheen de lentezon in Zeeland zo veel als in 2020. Landelijk wordt dit met 760 uur, de zonnigste lente aller tijden. Maar Zeeland gaat daar dik overheen. Volgens Jaco van Wezel van Weeronline stevent Wilhelminadorp af op 809 uren zon in maart, april en mei. Normaal schijnt de zon landelijk gemiddeld 517 uur in die maanden.

In Wilhelminadorp scheen tot 21 mei, de zon 721 uur. De verwachting is dat er tot 31 mei, als de meteorologische lente afloopt, nog 87 uren zon bijkomen. Daarmee sluit Wilhelminadorp de lente af met 809 uren zon. ,,Dat is dik boven het oude record uit 2011”, zegt Van Wezel. ,,Toen scheen de zon daar 742 uur. En om het nog verder in perspectief te plaatsen: er zijn slechts twee zomers geweest, waarin de zon meer dan 800 uren scheen.”

Ook cijfers Vlissingen en Westdorpe door het dak

Ook in Vlissingen en Westdorpe gaan de cijfers door het dak. Vlissingen komt deze lente uit op 804 uren zon (in 2011 was dat 754, in een gemiddelde lente is dat 540 uur) en Westdorpe op 777 (in 2011 was dat 717).

Het landelijke record uit 2011 zal naar verwachting maandag sneuvelen. In dat jaar scheen de zon in maart, april en mei 713 uur. Dit jaar komt de zon daar met gemiddeld 760 uur, ruimschoots overheen. Want om het record te breken, moet de zon de komende tien dagen gemiddeld iets meer dan twee uur per dag schijnen. Dat lukt gemakkelijk, stelt Weeronline, want verwacht wordt dat de zon de rest van de maand gemiddeld 7 tot 8 uur per dag schijnt.