Zeeuwse Lenny Geluk (74) gaat als oudste lid de Tweede Kamer in

DEN HAAG - De Zeeuwse Lenny Geluk (74) gaat voor het CDA de Tweede Kamer in. Ze stond 21e op de kandidatenlijst bij de verkiezingen en komt in de kamer nu de partij Mona Keijzer en Raymond Knops als staatssecretarissen heeft benoemd.

Geluk is geboren in Biezelinge en was van 2002 tot 2006 raadslid en wethouder op Schouwen-Duiveland. Ze verhuisde vervolgens naar Zeist, waar ze actief is als lid van het CDA. Daarnaast is ze in Utrecht vicevoorzitter van de partij.

Ze vertelt de formatie wel gevolgd te hebben, maar niet continu in spanning te hebben gezeten over haar plekje. Geluk: "Afgelopen week kon ik uit een officieus bericht wel opmaken dat het eraan zat te komen en zaterdagochtend belde Sybrand Buma."

De Zeeuwse wordt direct het oudste lid in de Tweede Kamer. "Iemand die ouder is, weet ook meteen wat het effect van maatregelen op ouderen is", vertelde ze vorig jaar tegen RTL Nieuws. "Ik wil ook opkomen voor ouderen die het moeilijk hebben, nu ze veel langer thuis moeten blijven wonen."