Zeeuwse leeuw brult wel, maar heeft niks te vertellen in de Hedwige

De Hedwige sneller kopje onder dan gepland. Vlamingen die een project vele maanden eerder opleveren dan voorzien was. Juist in een tijd dat de vervuiling van de Westerschelde hoog op de agenda staat nu duidelijk is geworden hoeveel chemische rotzooi nog altijd vanuit België de grens over stroomt. Geen wonder dat die Vlaamse voortvarendheid met argusogen wordt bekeken. Willen ze de Zeeuwen voor een voldongen feit stellen door even snel de oude Scheldedijk af te graven?