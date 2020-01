Zeeuwse leerlingen moeten beroep en studie kiezen met hun hart

Meer onderzoek nodig in zaak dodelijke aanrijding Vlissingen

15:30 MIDDELBURG - In de zaak tegen een 37-jarige Pool die er van wordt verdacht in de nieuwjaarsnacht van 2019 in een 24-jarige fietser te hebben doodgereden in Vlissingen, is meer onderzoek nodig. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vandaag bepaald.