Zeeuwse landmeter (50) tot zijn middel muurvast in het slib: ‘Het had geen half uur langer moeten duren’

VIDEO | Zomer 2019 Stuiteren van kuil naar kuil: buggyrij­den is niet voor watjes

20:43 THOLEN - Wie bang is voor modder of stof kan maar beter thuisblijven. Buggyrijden is niet voor watjes. Over de landweggetjes in de Thoolse polders stuiter je van kuil naar kuil. De snelheidsbeleving is enorm. Terwijl de snelheidsmeter nauwelijks boven de 60 kilometer per uur uitkomt.