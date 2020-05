Zeeuwse landbouwers krijgen bijna 6 miljoen voor slimme bescherming tegen klimaat

Thuis een paar wietplant­jes kweken als medicijn? ‘Nee’, zegt de gemeente Goes

18 mei GOES - Lang niet iedereen gebruikt wiet voor de fun. Een groep mensen gebruikt de softdrug om pijn of andere medische klachten te verminderen. Zelf in huis een paar plantjes kweken kan dan ideaal zijn, maar de gemeente Goes is niet van plan dat toe te staan.