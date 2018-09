Zeeuwse landbouw aan de slag met koolstofopslag in de bodem

Het project Carbon Farming heeft als doel om de voedselketen te vergroenen door het opslaan van koolstof in landbouwbodems te stimuleren. Het vastleggen van koolstof in de bodem biedt vele voordelen, zoals een vruchtbaardere en gezondere bodem van goede kwaliteit doordat voedingstoffen en water beter worden vastgehouden. Daarnaast wordt koolstof uit CO2 opgeslagen dat anders terecht komt in de atmosfeer: de veroorzaker van de temperatuurstijging op aarde. Gedurende 3 jaar gaan 7 partners uit Nederland, België, Duitsland en Noorwegen met dit thema aan de slag (ZLTO, Bionext, Innovatiesteunpunt, Inagro, Thünen Institut, 3N Kompetenzzentrum en NLRØ).

Het project wordt volgende week woensdag afgetrapt door gedeputeerde Jo-Annes de Bat en voorzitter Joris Baecke van de ZLTO-raad Zeeland tijdens de startbijeenkomst tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis in Middelburg. ,,Het is goed om te zien dat de vruchtbare Zeeuwse grond ook een voedingsbodem is voor innovatie en klimaatoplossingen. Het project Carbon Farming past dan ook in ons duurzame landbouwbeleid waarbij we de productiefactoren bodem, water en biodiversiteit centraal stellen”, aldus De Bat. Baecke vult aan: ,,Als boer of tuinder wordt er veel van je gevraagd als het gaat om goed bodembeheer. Door dit project worden businessmodellen ontwikkeld en getoetst waardoor boeren en tuinders via de keten beloond worden voor hun inspanningen.”