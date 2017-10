Zeeuwse Lagune verliest het vooral van de tijd

AnalyseDe kogel is door de kerk. De aanleg van de omstreden Zeeuwse Lagune in het Veerse Meer gaat definitief niet door . Hoe komt het dat ontwikkelaar Marco Doeleman na 15 jaar plannen maken en onderhandelen alsnog met lege handen staat?

Vijftien jaar geleden werd door verschillende bestuurlijke partijen besloten dat het gebied aan de voet van de Veerse Dam moest worden teruggegeven aan de natuur. Friettent De Lekkerbek zou een andere plek krijgen aan de westkant van de dam en restaurant Vrouwe in den Polder (van Doeleman) moest naar de oostkant van de dam verhuizen.

Veere diende een regeling te treffen voor de Lekkerbek en Noord-Beveland ging met Doeleman aan de slag over de verplaatsing van het restaurant. ,,We constateren dat de Lekkerbek nog steeds op dezelfde plek zit", meldde SGP-voorman Cor van de Woestijne woensdagavond tijdens de beslissende raadsvergadering. ,,En ook dat er van verplaatsing geen enkele sprake meer is. Die teruggave aan de natuur gaat dus niet gebeuren." Hij voelde zich in de steek gelaten door, vooral, de gemeente Veere en de provincie.

Een andere factor is de omvang van het project. Als vervanging van een hotel zijn de plannen flink uit z'n voegen gegroeid. Volgens Doeleman is dat nodig om de boel exploitabel te maken. Bovendien is de Veerse Dam door de provincie aangewezen als toeristische hotspot, waardoor er ruimte was voor dat soort ontwikkeling. Hoewel het laatste plan een afslanking was van eerdere projecten, bleek de vervanging van een restaurant door vier eilanden met daarop een hotel van 14 meter hoog, een restaurant, 95 appartementen en 9 vakantiewoningen voor veel mensen moeilijk te verteren.

Daarbij komt dat er tegenwoordig anders wordt gedacht over kustbebouwing. Na de crisis leek niks te gek, wat resulteerde in een omslag. Landelijk kwam er een kustpact. In Zeeland een Kustvisie, een breed gedragen afspraak waar ook de gemeente Noord-Beveland zich aan committeert. Die visie is weliswaar nog niet van kracht, maar staat wel op het punt van ondertekening. En de bouw van de Zeeuwse Lagune staat haaks op de inhoud van diezelfde Kustvisie.