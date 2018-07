Zeeuwse kust is een zaak van nationaal belang

Vrouwelij­ke burgemees­ters bezig met inhaalslag in Zeeland

20:18 GOES - Margo Mulder, deze week voorgedragen als nieuwe burgemeester van Goes, is pas de dertiende vrouw die eerste burger van een Zeeuwse gemeente wordt. De laatste jaren is er - ook landelijk - sprake van een duidelijke inhaalslag als het gaat om het aantal vrouwen.