Zeeuwse kunstenaars en artiesten op jubileumeditie Oeljebroelje

Sinds 2011 vindt het cultuurfestival (volledig georganiseerd door vrijwilligers) iedere zomervakantie plaats binnen de muren van het historisch Fort Ellewoutsdijk, direct gelegen aan de oevers van de Westerschelde. Bezoekers kunnen op het festivalterrein gratis kennis maken met allerlei vormen van kunst en cultuur. Lotje Koster is vanaf het allereerste uur betrokken bij de organisatie en kan zich de eerste editie nog goed herinneren. ,,Dat was meteen een groot succes”, vertelt ze opgetogen. Koster is lid van de werkgroep van de Culturele Raad Borsele, organisator van het festival. ,,Voor 2011 organiseerden we wisselende exposities, maar dat liep moeizaam. We werkten een plan uit om in 2011 een omvangrijke dag te organiseren met afwisselende activiteiten. Arjen Pouwer van Galerie ’t Kunstuus nodigde kunstenaars uit om hun werk te exposeren op de Kunstmarkt. De eerste keer trokken we meteen honderden bezoekers. Als organisatie leefden we een aantal weken op een roze wolk, zo blij en verrast waren we.”