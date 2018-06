Zeeuwse kunstenaar Guido Eckhardt (74) overleden

VLISSINGEN - De Vlissingse kunstenaar Guido Eckhardt is zaterdag overleden. Hij is 74 jaar geworden.

Eckhardt was oorspronkelijk afkomstig uit Roosendaal en studeerde aan de kunstacademie Sint Joost in Breda. In de jaren zeventig streek hij, getrokken door het water, in Zeeland neer.

Eckhardt was even eigenzinnig als veelzijdig. Hij maakte schilderijen, grafiek en ruimtelijk werk, waarmee hij landelijk - en soms zelf internationaal - de aandacht trok. Bekend is zijn bijdrage aan het monument 'Vrouwen van Ravensbrück', dat sinds 1975 op het Museumplein in Amsterdam staat ter nagedachtenis van de vrouwen en kinderen die omkwamen in concentratiekamp Ravensbrück. Eckhardt vervaardigde de ijzeren zuilengroep samen met Joost van Santen en Frank Nix.

In Zeeland is onder meer 'Open boek' (1988) te zien. Het wandplastiek in roestvrij staal hangt aan de gevel naast de ingang van de bibliotheek aan de Oostwal in Goes. Voor het Theo van Doesburgcentrum in Vlissingen maakte Eckhardt de sculptuur 'Ko-eeeh'.

Eigenzinnig

De laatste jaren raakte het kunstenaarsbestaan van Eckhardt op de achtergrond. ,,Hij was een eigenzinnige, authentieke, gedreven kunstenaar die los van alle bewegingen zijn eigen weg zocht naar wat je als kunstenaar kunt vertellen", zegt kunstkenner en -recensent Nico Out. ,,Ik vond hem vooral een heel bijzondere graficus, die op een innovatieve manier grote etsen maakte en zelf drukte."