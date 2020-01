Zeeuwse kinderopvang laat ouders niet in de kou staan tijdens staking: ‘Maar hopelijk is dit wel de laatste keer’

In de eerste week van januari zijn alle ouders geïnformeerd over extra buitenschoolse opvang tijdens de stakingsdagen en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Dankzij een groep flexibele medewerkers zijn volgende week donderdag vijftien bso-locaties de hele dag open, en vrijdag zes. Koppejan: ,,Ik heb veel begrip voor de leraren, maar merk sinds afgelopen zomer dat problemen als personeelstekorten en hoge werkdruk bij ons ook volop spelen. We willen onze eigen medewerkers niet structureel overbelasten, dus we kijken per staking of we opengaan of niet.”