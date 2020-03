Zeeuwse kinderen vandaag bijna allemaal thuis

Het lijkt stil, maar er wordt keihard gewerkt op de Zeeuwse scholen

15:41 ZIERIKZEE/VLISSINGEN/TERNEUZEN - De scholen in heel Zeeland bleven maandag dicht in verband met het coronavirus. Alleen kinderen van ouders die écht niet thuis kunnen werken, konden er nog terecht, zoals in Zierikzee, Vlissingen en Terneuzen. Ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt om het online lesgeven in de steigers te zetten.