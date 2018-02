Zeeuwse kinderen spelen hoofdrol in documentaire Ceres

Janet van den Brand (28), geboren in Oostvoorne, is gefascineerd door de oogstseizoenen. ,,Dat vind ik zo mooi. Daar wilde ik een documentaire over maken. Ik heb gekozen voor Zeeland, omdat mijn oma er vandaan komt. En omdat ik geïnspireerd werd door de wijdsheid.”

Ze kwam via via in contact met de vier kinderen die de hoofdrol spelen in haar documentaire: Koen Brouwer uit Kerkwerve, Daan Rentmeester uit Wolphaartsdijk, Jeanine de Bree uit Zonnemaire en Sven Boonman uit Wemeldinge.

Boer worden

Alle vier zijn ze de oudste in het gezin en alle vier weten ze honderd procent zeker dat ze boer willen worden. Ze treden daarmee in de voetsporen van hun ouders, grootouders en overgrootouders. ,,Ze weten niet anders. Ze rijden op de trekker, gaan mee de stal in. Ik vind het heel erg mooi dat zoiets nog bestaat: een boerenbedrijf dat van generatie op generatie doorgaat. Dat kan natuurlijk ook beklemmend zijn, maar daar hebben deze kinderen nog geen last van. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen leren van hun vader en opa. Ze lopen dagelijks op het land waar hun voorvaderen ook al liepen.”

Ceres, genoemd naar de Romeinse godin van de landbouw en het graan, is een portret van het alledaagse leven van de vier kinderen. ,,Ze zijn een miniversie van hun ouders: ze zijn al op heel jonge leeftijd bezig met hun toekomstige beroep. Tegelijkertijd zijn ze ook gewoon kind, met vriendjes en vriendinnetjes. Ceres gaat ook heel erg over de oogstcyclus, dieren verzorgen en slachten, leven en dood: er zitten universele thema’s in.”

66 dagen gefilmd

Van den Brand, die in Brussel woont, is zo’n tweeënhalf jaar met de documentaire bezig geweest. Ze volgde de kinderen zo’n anderhalf jaar. In die tijd heeft ze een hechte band met ze opgebouwd. ,,We hebben in totaal 66 dagen gefilmd. Het was heel intensief. Ik beleefde dagelijkse dingetjes mee, maar ging bijvoorbeeld ook mee naar de judoles. Als je de kinderen goed leert kenne, dan is het filmen leuker en makkelijker.”