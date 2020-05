Zeeuwse kinderen massaal naar school, een enkeling zit thuis vanwege angst voor corona

,,Kijk ik naar onze eigen basisscholen, dan gaat het om maximaal 1 à 2 kinderen per school”, zegt Van Kampen, als bestuurder van scholengroep Albero, waar 26 basisscholen in Noord- en Zuid-Beveland bij aangesloten zijn. ,,Met die ouders is contact. Vaak is er sprake van angst voor besmetting. Maar we krijgen soms ook opmerking als ‘hij zit in groep 8, ze leren toch niets meer’. Terwijl het schooljaar nog acht à negen weken duurt.”