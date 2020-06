Zeeuwse kindercoaches staan ouders bij tijdens coronacrisis

VLISSINGEN - Zeeuwse ouders kunnen sinds kort met hun opvoedvragen terecht bij drie Zeeuwse kindercoaches. Zij zetten zich belangeloos in voor een landelijke gratis hulplijn die is opgezet door ’t Kindercoachgilde.

De beroepsvereniging voor kindercoaches heeft de hulplijn opgezet, omdat ouders als gevolg van de coronacrisis behoefte hebben om stoom af te blazen, of kampen met opvoedproblemen. ,,Bijna elke ouder weet hoe lastig het kan zijn om thuis te zijn met kinderen terwijl je moet werken of andere dingen moet doen. Dan wil je soms gewoon even je verhaal kwijt, en horen dat je niet alleen staat of dat je het hartstikke goed doet. Dat is vaak al genoeg om er weer met frisse moed tegenaan te gaan”, zegt Marijke Homburg uit Kats.

Zij is één van de drie Zeeuwse kindercoaches die zich belangeloos inzetten voor de hulplijn. Op verschillende momenten in de week zijn ze beschikbaar om ouders een luisterend oor te bieden en vragen te beantwoorden. Volgens Homberg is er behoefte aan een hulplijn, omdat ouders in deze lockdownperiode steun van vrienden en familie missen. ,,Hun vangnet is minder beschikbaar. Je stapt minder makkelijk naar een vriendin toe. Dan is het nog lastiger om tot jezelf te komen en te reflecteren. Een hulplijn is laagdrempelig. Ouders lopen niet zomaar binnen bij een GGD-arts. Dan zijn ze bang om een stempel te krijgen. Bovendien komen we allemaal uit de buurt, dat helpt ook.”

Ouders kunnen met al hun vragen terecht. ,,Hoe deel je je tijd in? Hoe voorkom je dat je overloopt? Kinderen vertonen in deze tijden soms ander gedrag: ze zijn drukker of onrustig. Maar ouders willen misschien ook weten hoe ze hun kinderen moeten uitleggen waarom ze nu even niet naar hun opa en oma kunnen. Ze zijn zelf misschien bang, en dragen dat over op hun kinderen. Het is een tijd van heftige emoties.”

De kindercoaches proberen ouders zo min mogelijk te adviseren. ,,Het zijn coachende gesprekken, maar we vertellen ouders niet wat ze moeten doen”, legt Homburg uit. ,,Iedereen ervaart dingen anders, en vaak liggen de antwoorden bij jezelf. Met de juiste steun komen ouders er zelf wel uit.”