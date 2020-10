Zeeuwse kerken balen van advies Grapperhaus; ‘Dit is heel jammer, want we zijn juist zo goed bezig’

In de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke was vanavond gewoon een dienst. Zoals de laatste tijd gebruikelijk zaten er tussen de 350 en 375 leden in de kerk. ,,We hebben normaal plek voor 1500 mensen”, zegt Peter de Looff, scriba. Mensen worden uitgenodigd de dienst bij te wonen en volgens De Looff houdt iedereen zich keurig aan de regels. Tijdens de dienst wordt ook gezongen. ,,Dat is een wezenlijk onderdeel van de viering”, zegt hij. ,,En gezien de ruimte en de goede ventilatie is dat geen enkel probleem.” De gemeente kerkt al sinds juli op deze manier en volgens De Looff is de kerk op geen enkele manier betrokken geweest bij een uitbraak van corona. Hij vindt het jammer dat nu alles over één kam wordt geschoren. Komende donderdag verwacht de kerkenraad een besluit te nemen over het verzoek om het aantal bezoekers te beperken tot 30 personen.