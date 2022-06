Zeeuwse kampeerboeren mogen nog niet uitbreiden

Minicampings mogen nu maximaal 25 plaatsen hebben voor tenten en caravans. Vekabo vindt dat betuttelend en wil dat die grens flexibeler wordt. In sommige gevallen zou het mogelijk moeten zijn om naar veertig plaatsen te gaan. Volgens de vereniging hebben zeker niet alle boerencampings daar behoefte aan. Het merendeel vindt zelfs vijftien plaatsen, wat ooit de grens was, nog steeds prima.

Het provinciebestuur ziet het niet zitten om de grenzen voor minicampings nu op te rekken. Toch sluit het niet uit dat het op langere termijn wel mogelijk is. Maar dan moet er goed worden gekeken naar alle verblijfsrecreatie in Zeeland, dus ook bijvoorbeeld de gewone campings, de vakantieparken en de hotels. Verder moet rekening worden gehouden met de Kustvisie, die is opgesteld om te voorkomen dat de Zeeuwse kust wordt volgebouwd. Daarom volgt later dit jaar een bredere afweging.

Investeringen zijn hoog

Vekabo is teleurgesteld over de voorlopige afwijzing. ,,Wij vinden het heel jammer", zegt het Zeeuwse bestuurslid Maarten Janse. ,,We staan als provincie voor een opgave van verduurzaming. Die willen we als sector zeker oppakken. Maar die investeringen daarvoor zijn zo hoog, dat je die wel op een of andere manier moet kunnen terugverdienen. Daarom willen we graag uitbreiden.”

Janse vindt het positief dat de provincie de deur nog niet helemaal in het slot gooit. ,,Daarom gaan we er zeker mee verder. We blijven in gesprek om te kijken of we er samen uit kunnen komen.”