Zeeuwse juffen en meesters trekken op naar Den Haag

De bereidheid voor de actie van onderwijsvakbonden AOB en CNV is groot bij de Zeeuwse basisscholen. Cees Corstanje, bestuurder bij de Archipelscholen (Walcheren): ,,Het liefst zou ik zien dat de scholen helemaal dicht gingen. We moeten nu echt doorpakken. Wat is één dag nou? We moeten de ouders goed informeren waarom we dit doen. En dan maar hopen dat ze de meerwaarde inzien."

Nobego-bestuurder Pim van Kampen (Goes en Noord-Beveland) heeft woensdag samen met de Alpha Scholengroep een en ander afgestemd. ,,Vrijdag praten we met de andere basisschoolbesturen in Zeeland. Dan horen we hoe zij hier in staan. Het liefst zou ik zeggen: laat alle ouders die een tractor of bestelbus hebben de snelweg afzetten zodat men ziet dat het ons ernst is. Als de economie eronder lijdt, komt Nederland wel in beweging. Als er niks gebeurt, lijdt de economie sowieso schade, want onderwijs is de basis van de economie."