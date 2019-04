Zeeuwse jongeren tonen hun talenten tijdens Kunstbende in Middelburg

Ze lieten allemaal het beste van zichzelf zien op de diverse podia in Schouwburg Middelburg. Een 24-koppige jury beoordeelde de acts in de acht categorieën: dans, theater, expo, muziek, DJ, taal, film en fashion.

De eerste prijswinnaars vertegenwoordigen Zeeland bij de landelijke finale op 29 juni in de Westergasfabriek in Amsterdam. Alle prijswinnaars krijgen optredens op Zeeuwse festivals, zoals City of Dance, VESTROCK, Bevrijdingsfestival Zeeland, Eenakterfestival, Oeljebroelje, Festival DAER en EEF.