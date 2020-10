Zeeuwse jongeren enthousiast over plan gratis 10.000 euro, miljonair Azimi slaat steil achterover

GroenLinks-leider Jesse Klaver lanceerde woensdag het plan om alle achttienjarigen een ‘startkapitaal’ te geven. Miljonairs moeten dat geld via de belasting gaan betalen. Zeeuwse jongeren willen het geld niet over de balk smijten, zeggen ze, maar gebruiken voor hun toekomst.

Sarah: ‘Ik wil een eigen onderneming starten’

Volledig scherm © Dirk Jan Gjeltema

Sarah van Gelder (17) uit Middelburg, links op de foto: ,,Het liefst zou ik meteen nieuwe kleding kopen als ik zoveel geld zou krijgen, omdat ik kleding heel leuk vind. Maar als ik echt tienduizend euro zou krijgen, dan zou ik er iets slims mee willen doen. Investeren in aandelen ofzo. Maar het lijkt me interessant om een eigen onderneming te starten. Ik heb daar al wat ervaring mee: een tijdje geleden ben ik bezig geweest met sieraden. Ik kocht de onderdelen, zette de sieraden in elkaar en verkocht ze dan door. Een 9 tot 5-baan lijkt me niks. Ik wil eigen baas zijn, en doorgroeien. Maar een eigen bedrijf beginnen kost veel geld, daarom zou ik die tienduizend euro goed kunnen gebruiken. Ik denk dat ik ook een deel zou gebruiken voor een opleiding. Ik weet nog niet wat ik wil gaan studeren: misschien toegepaste psychologie of bedrijfskunde.”

Hedse: ‘Dit komt er toch niet door in de Tweede Kamer’

Volledig scherm © Dirk Jan Gjeltema

Hedse van der Wel (17) uit Middelburg: ,,Ik zou het geld zeker niet verbrassen. Ik zou die tienduizend euro voor mijn studie gebruiken. Ik zit in 6 vwo, dus ik denk er veel over na. Ik weet nog niet wat ik wil studeren: iets economisch, of iets aan de bèta-kant. Ik weet in elk geval zeker dat ik het huis uit ga, want ik heb geen zin om een paar jaar lang met de trein te reizen. Ik ben vrij zuinig, dus ik ben nu ook al veel aan het sparen, omdat ik een buffer wil hebben. Ik heb nu iets meer dan duizend euro op mijn rekening staan. Da’s niet zo veel natuurlijk, dus die tienduizend euro zou zeker gunstig zijn. Want als ik straks niet hoef te lenen, dan geeft dat toch meer financiële zekerheid. Ik zou niet op Jesse Klaver stemmen vanwege dit plan. Ik denk dat het er toch niet doorheen komt in de Tweede Kamer.”

Melle: ‘Investeren in een goede opleiding’

Volledig scherm © Dirk Jan Gjeltema

Melle Wijkhuijs (17) uit Serooskerke (W): ,,Ik wil volgend jaar biofarmaceutische wetenschappen gaan studeren in Leiden. Studeren is pittig en duur. Ik zit nu in 6 vwo, maar ik ben al een tijd aan het sparen, omdat ik me niet in de schulden wil werken. Dat leenstelsel is gewoon waardeloos. Met zo’n studieschuld sta je meteen op achterstand. Dus als ik tienduizend euro zou krijgen, dan zou ik dat geld gebruiken voor mijn opleiding. Nee, ik zou geen auto kopen of op reis gaan. Ik kan het geld beter investeren in een goede opleiding. Als ik dan later een goede baan heb, dan kan ik die auto en die reis toch zelf betalen. Of ik op Jesse Klaver zou stemmen? Nee, ik vind het een leuk idee, en op deze manier kunnen jongeren toch nog wat voordeel halen uit de politiek. Maar hij gaat dit plan toch niet waarmaken.”

Daphne: ‘Eerlijk als wij ook een bijdrage van de overheid krijgen’

Volledig scherm © Dirk Jan Gjeltema

Daphne Hartman (16) uit Arnemuiden: ,,Oh ja, dat plan van Jesse Klaver. Die is van GroenLinks toch? We hebben het er net bij maatschappijleer over gehad. Met tienduizend euro zou ik natuurlijk wel een scooter willen kopen, of een reis willen maken naar een mooi land buiten Europa. Maar ik zou het toch bewaren voor mijn studie. Ik zit nu in 5 havo, maar ik wil daarna vwo gaan doen en geneeskunde gaan studeren. Die opleiding duurt zes jaar, en dan moet ik naar Rotterdam of Groningen. Het kost veel geld: ik moet dan collegegeld betalen, een kamer en eten. Ik denk er best vaak aan hoe dat ik moet betalen. Ik ben bang dat ik straks een hele hoge studieschuld heb. Ik werk nu in een restaurant en zet een groot deel van mijn salaris opzij. Mijn ouders hebben vroeger studiefinanciering gekregen. Ik zou het eerlijk vinden als wij ook een bijdrage van de overheid zouden krijgen.”

Salar: ‘Succes moet je verdienen, dat komt niet aanwaaien’

Volledig scherm Salar Azimi. © Peter Nicolai

Salar Azimi, miljonair uit Aardenburg: ,,Is dit een serieus plan? Ik kan het bijna niet geloven. Je zou denken dat dit idee uit Cuba of Noord-Korea of een ander communistisch land komt. Daar proberen ze dit soort dingen ook al tientallen jaren lang door te voeren. En daar gaat het ook niet al te best, of wel?”

Salar is dankzij talloze tv-optredens inmiddels een bekende Nederlander. Hij neemt daarin geen blad voor de mond, ook niet over zijn eigen miljonairsstatus. ,,Ik heb die vanuit het niets bereikt door heel erg hard te werken. Het succes kwam ons niet zomaar aanwaaien.” En dus moeten ook 18-jarigen het geld niet in de schoot geworpen krijgen, vindt hij. ,,Je moet mensen, zeker jongeren, juist stimuleren en motiveren om alles uit zichzelf te halen. Met dit soort signalen verstuur je een tegenovergestelde boodschap: dat je niet hoeft te pushen, dat het niet nodig is boven jezelf uit te stijgen. Slechte boel.”

Daarnaast, vreest Salar, jaag je met een belastingverhoging de rijken het land uit. ,,Dan slaan ze op de vlucht, naar belastingparadijzen. Dat moet je niet willen.”