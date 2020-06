Zeeuwse jongeren drinken meer dan elders in het land; binge-drinken populair in Tholen, Sluis en op Noord-Beveland

In het najaar van 2019 hebben alle GGD’en in samenwerking met het RIVM onderzoek gedaan onder scholieren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. In Zeeland, waar dit onderzoek voor het eerst Zeeuws breed is uitgevoerd, deden alle scholen mee en hebben ruim 6900 leerlingen een vragenlijst over hun gezondheid en leefstijl ingevuld. De vragen gingen behalve over alcohol ook over roken, cannabisgebruik, energiedrankjes, sociale mediagebruik en seksuele gezondheid. De resultaten over alcohol en roken zijn inmiddels bekend, de andere thema’s worden de komende maanden verder uitgewerkt.