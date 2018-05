Zeeuwse jeugdvoetballers geschokt door vechtpartij: 'De noppen staan in zijn achterhoofd'

De sfeer was grimmig tijdens de inhaalwedstrijd in sportpark De Sprong aan de Aanloop in Middelburg. Bij het teruglopen naar de kleedkamers ontstond een vechtpartij waarbij drie spelers van DwO'15 klappen kregen. Volgens trainer Ruud de Baar werd een speler op de grond in elkaar geschopt. "Hij werd op zijn achterhoofd getrapt. De noppen staan in zijn achterhoofd. Bij een andere speler was zijn gezicht kapot, met een blauw oog." De derde speler heeft al dagen hoofdpijn.