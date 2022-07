Zeeuwse Jan-Willem Hament schrijft al 25 jaar ‘kermiskaartjes’ op Tilburgse kermis

Koninklijk lintje voor ‘mister acute zorg Zee­land’

Ze noemen hem ook wel, mister acute zorg Zeeland. Voor al zijn medische én maatschappelijke verdiensten ontving arts drs J. M. (Sjors) van Lieshout van het Adrz in Goes een koninklijke onderscheiding. Hij is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

19 juli